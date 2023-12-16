Мужчину задержали за кражу продуктов и алкоголя из магазина в Пскове

10:19, 16 декабря 2023, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже продуктов из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии в Псковской области.

15 декабря около 18:00 экипаж группы задержания Росгвардии получил сигнал тревоги из магазина на Рижском проспекте.

На месте происшествия росгвардейцы задержали 61-летнего псковича, который украл спиртные напитки и продукты питания.

По факту кражи проводится проверка.