Мужчину задержали за кражу продуктов и алкоголя из магазина в Пскове
Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже продуктов из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии в Псковской области.
15 декабря около 18:00 экипаж группы задержания Росгвардии получил сигнал тревоги из магазина на Рижском проспекте.
На месте происшествия росгвардейцы задержали 61-летнего псковича, который украл спиртные напитки и продукты питания.
По факту кражи проводится проверка.
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15 декабря 2023
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