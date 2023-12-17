На площадке съезда ЕР дан старт великолукскому гуманитарному конвою в Донбасс

17:00, 17 декабря 2023, ПАИ

Сегодня, 17 декабря, с площадки XXI съезда партии «Единая Россия» в Москве дан старт великолукскому гуманитарному конвою в Донбасс. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своём Telegram-канале.

Съезд начался на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Перед началом работы съезда председатель партии Дмитрий Медведев дал старт гуманитарному конвою, который отправился в Донбасс одновременно из 48 регионов России, в числе которых были и Великие Луки. В Великих Луках с площадкой съезда была организована видео-конференц-связь.

«Мне хочется поблагодарить всех жителей, которые поддерживают наших бойцов на специальной военной операции!» – написал глава города.

Отметим, что Псковская область отправила в зону СВО 1 200 тонн грузов. Жители региона активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса и бойцам, которые находятся в зоне СВО. Например, на днях ученики и их родители, а также педагоги Куньинской школы собрали новогодние подарки для участников СВО.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил неравнодушных и добровольцев за помощь фронту.