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Происшествия

Четыре года тюрьмы грозит великолучанке за серийную кражу из магазинов

Жительница Великих Лук совершила десять краж из магазинов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Четыре года тюрьмы грозит великолучанке за серийную кражу из магазинов. Фото: ПАИ

Установлено, что в течение 2023 года, 23-летняя великолучанка под видом добросовестного покупателя, складывала в находящиеся при ней пакеты товары и выходила из магазинов. При этом товары она не оплачивала.

Женщина обвиняется в совершении преступлений по части 1 статьи 161 и части 1 статьи 158 УК РФ. Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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