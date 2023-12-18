Четыре года тюрьмы грозит великолучанке за серийную кражу из магазинов

07:41, 18 декабря 2023, ПАИ

Жительница Великих Лук совершила десять краж из магазинов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Установлено, что в течение 2023 года, 23-летняя великолучанка под видом добросовестного покупателя, складывала в находящиеся при ней пакеты товары и выходила из магазинов. При этом товары она не оплачивала.

Женщина обвиняется в совершении преступлений по части 1 статьи 161 и части 1 статьи 158 УК РФ. Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.