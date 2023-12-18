Выставка картин китайской художницы откроется в Пскове 24 декабря
Выставка картин китайской художницы Ван Сюлин откроется во Дворе Постникова Псковского музея-заповедника 24 декабря. Об этом ПАИ сообщили в музее.
Проект организован в рамках Международного фестиваля солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Произведения Ван Сюлин представлены в Государственном музее Востока в Москве, в Обществе российско-китайской дружбы, в Государственном художественном музее имени А.Н. Радищева в Саратове и других учреждениях.
Ван Сюлин владеет одной из самых сложных техник китайской живописи «гунби» или «тщательная кисть», когда при создании картин чётко прорисовывается контур со всеми ботаническими подробностями. В её работах гармонично соединены каллиграфия и живопись. На выставке во Дворе Постникова будут представлены произведения, выполненные в этой технике.
Псковский музей-заповедник приглашает посетить выставку.
Главу Псковского района Наталью Фёдорову наградили в Москве за вклад в развитие местного самоуправления