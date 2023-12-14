Новогодняя ярмарка мастеров откроется в Великих Луках 22 декабря

10:21, 14 декабря 2023, ПАИ

Новогодняя ярмарка мастеров пройдёт в Великих Луках с 22 по 24 декабря, сообщили ПАИ в городской администрации.

Гостей ждут 70 местных мастеров, тысяча изделий сувенирной авторской продукции, 15 творческих мастер-классов. Также будут организованы праздничная фотозона, идеи для рукоделия и пространство для ручного творчества.

Мероприятие пройдёт в ТЦ «Рубин».

Напомним также, новогодняя выставка-ярмарка «Коляда» откроется в Псковском областном центре народного творчества 20 декабря. Кроме того, в Псковском музее-заповеднике можно посетить экспозицию «До Нового года не трогать!». Экспозиция работает на улице Олега Кошевого, 2.