Коллекцию уникальных открыток советских и эстонских художников представил Псковский музей

17:25, 17 декабря 2023, ПАИ

Выставка «Далёкий свет открыток новогодних...» открылась в усадьбе композитора Николая Римского-Корсакова в Вечаше Плюсского района, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Для широкой публики раскрыта коллекция уникальных новогодних открыток 1960–1990-х годов из фондов музея, включая редкие экземпляры, которые до того не демонстрировались. Экспозиция включает в себя не только открытки из Пскова, но и произведения искусства из других стран.

Среди выставленных экспонатов – коллекция эстонских открыток 1959 года и почтовых карточек, созданных мультипликатором «Союзмультфильма» Владимиром Зарубиным, уточнила ТАСС генеральный директор музея Светлана Мельникова.

Экспозиция также включает в себя редкие эстонские открытки, полученные музеем от семьи Крийтов из Эстонии.

Часть экспозиции посвящена также открыткам Алексея Исакова, советского художника, использовавшего для своих работ кисти из соболиного волоса, создавая особую фактуру.

Напомним, что в День Псковской области на выставке «Россия» в Москве расскажут о туризме, гастрономии, культуре и медицине.

Отметим, что Псков живёт ожиданием новогодних праздников. Зимний город и псковичей можно увидеть в фоторепортаже ПАИ здесь.