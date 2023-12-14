Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Музей-заповедник «Изборск» представил календарь событий на 2024 год

​Музей-заповедник «Изборск» представил календарь событий на 2024 год, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Фото пресс-службы Изборского музея-заповедника

В марте всех ждут в Изборске на Масленице. 17 марта можно будет угоститься изборскими блинами, поиграть в весёлые игры в Изборской крепости, посетить музейные экспозиции и многое другое. 18 мая приглашают присоединиться всероссийской культурной акции «Ночь музеев».

7-9 июня в Изборске состоится фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг», где можно будет погрузиться в атмосферу того времени и посмотреть на ожившую историю своими глазами. 13-14 июля для участия во всероссийском фестивале авторской песни и поэзии «Изборская крепость» в Изборск снова приедут известные барды и поэты со всей России.

3 августа состоится фестиваль военно-исторической реконструкции средневековой культуры «Железный град». 28 августа - этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи».

4 ноября Изборский музей-заповедник приглашает на всероссийской культурной акции «Ночь искусств».

Также можно заранее записаться на экскурсии и интерактивные программы и квесты в Изборском музее по телефону: 8 (8112) 33-16-17.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 декабря 2023

Музей-заповедник «Изборск» представил календарь событий на 2024 год
14 декабря 2023

Чем собирается удивлять на выставке «Россия» ансамбль «Сказ», рассказал его руководитель
14 декабря 2023

Международный фестиваль «Единством сильны» пройдёт в Псковской области
14 декабря 2023

Новогодняя ярмарка мастеров откроется в Великих Луках 22 декабря
14 декабря 2023

Новую концепцию «Серебряного ожерелья России» завершат к марту
13 декабря 2023

Сборник статей о творчестве Рахманинова презентовали в Псковском колледже искусств
13 декабря 2023

Чем удивит посетителей Псковская область в День региона на выставке «Россия»
13 декабря 2023

Директор Эрмитажа оценил значение постановки в Псковском театре для сотрудничества России и Китая

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...