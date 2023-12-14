Музей-заповедник «Изборск» представил календарь событий на 2024 год

17:26, 14 декабря 2023, ПАИ

​Музей-заповедник «Изборск» представил календарь событий на 2024 год, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

В марте всех ждут в Изборске на Масленице. 17 марта можно будет угоститься изборскими блинами, поиграть в весёлые игры в Изборской крепости, посетить музейные экспозиции и многое другое. 18 мая приглашают присоединиться всероссийской культурной акции «Ночь музеев».

7-9 июня в Изборске состоится фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг», где можно будет погрузиться в атмосферу того времени и посмотреть на ожившую историю своими глазами. 13-14 июля для участия во всероссийском фестивале авторской песни и поэзии «Изборская крепость» в Изборск снова приедут известные барды и поэты со всей России.

3 августа состоится фестиваль военно-исторической реконструкции средневековой культуры «Железный град». 28 августа - этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи».

4 ноября Изборский музей-заповедник приглашает на всероссийской культурной акции «Ночь искусств».

Также можно заранее записаться на экскурсии и интерактивные программы и квесты в Изборском музее по телефону: 8 (8112) 33-16-17.