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Псковские школьники заняли седьмое место в финале Всероссийской киберспортивной лиги

Ученики гуманитарного лицея заняли седьмое место в финале Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги. Соревнования прошли в Москве 17 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Псковские школьники заняли седьмое место в финале Всероссийской киберспортивной лиги. Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области

Псковичи набрали 110 баллов. В игре Dota 2 Денису Дубровину, Сергею Куракову, Алексею Храмову, Тимофею Боброву и Владу Катых удалось дойти до стадии 1/4, в тетрисе Григорий Воробьёв также дошёл до 1/4 финала, в электронных шахматах София Холмская заняла четвёртое место, в игре «Мир танков» Даниил Пилипенко стал пятым, а Ярослав Рождественский сумел зайти в тройку лидеров в поиске в интернете на время.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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