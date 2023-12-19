Псковские школьники заняли седьмое место в финале Всероссийской киберспортивной лиги

10:54, 19 декабря 2023, ПАИ

Ученики гуманитарного лицея заняли седьмое место в финале Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги. Соревнования прошли в Москве 17 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Псковичи набрали 110 баллов. В игре Dota 2 Денису Дубровину, Сергею Куракову, Алексею Храмову, Тимофею Боброву и Владу Катых удалось дойти до стадии 1/4, в тетрисе Григорий Воробьёв также дошёл до 1/4 финала, в электронных шахматах София Холмская заняла четвёртое место, в игре «Мир танков» Даниил Пилипенко стал пятым, а Ярослав Рождественский сумел зайти в тройку лидеров в поиске в интернете на время.

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