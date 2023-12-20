Автомобиль сбил женщину в Великих Луках

12:35, 20 декабря 2023, ПАИ

Автомобиль Lada Granta сбил женщину на улице Карла Либкнехта в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





В результате ДТП пострадала 55-летняя женщина. Она госпитализирована в медучреждение.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.