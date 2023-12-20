Автомобиль сбил женщину в Великих Луках
Автомобиль Lada Granta сбил женщину на улице Карла Либкнехта в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пострадала 55-летняя женщина. Она госпитализирована в медучреждение.
На месте происшествия работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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