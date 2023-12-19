Доходная часть бюджета Пскова в 2024 году составит 7,5 млрд рублей

14:03, 20 декабря 2023, ПАИ

Заседание комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы состоялось в среду, 20 декабря, под председательством Юлии Пожидаевой. Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, принятый в первом чтении. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Первоначально общий объем доходов на 2024 год был запланирован в сумме 6,9 млрд рублей, в том числе налоговые – 2,4 млрд рублей, неналоговые – 145,5 млн рублей, безвозмездные поступления – 4,4 млрд рублей.

Как сообщила на заседании бюджетного комитета начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, предлагается внести следующие изменения: запланировать общий объем доходов в сумме 7,5 млрд рублей, расходы – в сумме 7,7 млрд рублей, при этом верхний предел муниципального внутреннего долга не изменится.

На вопрос Юлии Пожидаевой, на капитальный ремонт каких именно образовательных учреждений планируется дополнительно выделить 205 млн рублей, Тамара Винт ответила, что речь идет о школах № 2 и № 23.

Кроме того, глава думского комитета поинтересовалась, достаточно ли будет 176 млн рублей для строительства пешеходного моста через реку Пскову, которые также дополнительно предусматриваются в бюджете вносимыми поправками. «Да, достаточно», – заверил ее глава Пскова Борис Елкин.

Также участники заседания обсудили вопрос о принятии бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в целом и единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю городской Думы включить его в повестку дня очередной сессии ПГД с рекомендацией депутатам «принять».