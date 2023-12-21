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Политика

Семинар по повышению навыков членов отряда «Дружина» прошёл в Себеже

В большом зале администрации Себежского района прошёл семинар по повышению теоретического уровня профессиональных навыков членов отряда содействия обороне и безопасности Себежского филиала «Дружина», пишет районная газета «Призыв».

Семинар по повышению навыков членов отряда «Дружина» прошёл в Себеже. Фото Себежского филиала «Дружина»

На мероприятии присутствовали члены Себежской дружины, сотрудники администрации района, члены избирательной комиссии.

Встречу открыл руководитель Себежского филиала АНО ПО «Дружина» Игорь Блестов. Он рассказал присутствующим о целях создания автономной некоммерческой организации Псковской области «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина», о задачах и видах деятельности на территории Псковской области.

Кроме того, участники мероприятия узнали много новой информации об оборудовании для наблюдения, обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), переданном в филиал губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Для формирования учебно-материальной базы приобретаются системы обнаружения и подавления БПЛА, противодроновые ружья, тепловизионное оборудование, радиостанции, бинокли, тактические фонари. Это принципиально необходимый этап подготовки, потому что задачи, которые стоят перед дружинниками, весьма непростые. Одного энтузиазма недостаточно – люди должны хорошо понимать, как вести себя в нестандартных ситуациях. По итогам программы обучения наши дружинники будут всесторонне обученными и оснащёнными специалистами, которые всегда готовы помочь спасателям и силовым структурам», – ранее подчёркивал Михаил Ведерников.

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