Семинар по повышению навыков членов отряда «Дружина» прошёл в Себеже

16:11, 21 декабря 2023, ПАИ

В большом зале администрации Себежского района прошёл семинар по повышению теоретического уровня профессиональных навыков членов отряда содействия обороне и безопасности Себежского филиала «Дружина», пишет районная газета «Призыв».

На мероприятии присутствовали члены Себежской дружины, сотрудники администрации района, члены избирательной комиссии.

Встречу открыл руководитель Себежского филиала АНО ПО «Дружина» Игорь Блестов. Он рассказал присутствующим о целях создания автономной некоммерческой организации Псковской области «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина», о задачах и видах деятельности на территории Псковской области.

Кроме того, участники мероприятия узнали много новой информации об оборудовании для наблюдения, обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), переданном в филиал губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Для формирования учебно-материальной базы приобретаются системы обнаружения и подавления БПЛА, противодроновые ружья, тепловизионное оборудование, радиостанции, бинокли, тактические фонари. Это принципиально необходимый этап подготовки, потому что задачи, которые стоят перед дружинниками, весьма непростые. Одного энтузиазма недостаточно – люди должны хорошо понимать, как вести себя в нестандартных ситуациях. По итогам программы обучения наши дружинники будут всесторонне обученными и оснащёнными специалистами, которые всегда готовы помочь спасателям и силовым структурам», – ранее подчёркивал Михаил Ведерников.