Ударившей ножом супруга псковичке грозит два года тюрьмы

18:17, 22 декабря 2023, ПАИ

Жительницу Пскова будут судить за нанесение удара ножом в плечо своему супругу, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Псковичка повздорила с супругом, после чего ударила его ножом в плечо.

44-летняя жительница Пскова обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Максимальное наказание, которое грозит псковичке, предусматривает два года лишения свободы.