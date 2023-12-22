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Происшествия

Ударившей ножом супруга псковичке грозит два года тюрьмы

Жительницу Пскова будут судить за нанесение удара ножом в плечо своему супругу, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Псковичка повздорила с супругом, после чего ударила его ножом в плечо.

44-летняя жительница Пскова обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Максимальное наказание, которое грозит псковичке, предусматривает два года лишения свободы.

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