О лечении рака и новых препаратах поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:39, 22 декабря 2023, ПАИ

Главный врач Псковского онкодиспансера Александр Юров и врач-биолог, молекулярный генетик Дарья Артемьева стали гостями программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

– 60 % онкозаболеваний в Псковской области выявляются на первой-второй стадии;

– под воздействием внешних или внутренних факторов некоторые клетки человека «сходят с ума» и становятся опухолевыми, а некоторые ещё и злокачественными;

– злокачественной опухоль становится в результате мутации в ДНК;

– на конкретные клетки воздействуют таргетные препараты, которые появились не так давно. Таргетные препараты бьют точно в цель и с наименьшими побочными эффектами для организма. Такие препараты значительно продлевают жизнь пациентам;

– анализы на онкомаркеры не надо сдавать всем подряд. В первую очередь онкомаркеры надо контролировать людям с отягощённой онкологическими заболеваниями наследственностью. Профилактику онкозаболеваний надо начинать с посещения врача и прохождения диспансеризации.