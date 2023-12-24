Ван Сюлин: Надеюсь, что Россия и Китай выстроят дружеские отношения на долгую перспективу

22:59, 23 декабря 2023, ПАИ

30 картин китайской художницы Ван Сюлин представлено на выставке, которая открылась сегодня, 23 декабря, во Дворе Постникова в Пскове. Работы художницы изображают человека, растения и цветы в традициях реалистической живописи, сообщили организаторы.

«Надеюсь, что Россия и Китай надолго выстроят хорошие, дружеские отношения. Если только они по-настоящему объединяться, это позволит организовать порядок и мир. Как художница и автор многих произведений, я очень хочу, чтобы любители китайской живописи и культуры смогли сегодня в полной мере оценить экспонаты, представленные на выставке. Я уже здесь, в России, достаточно давно и у меня есть некоторая сила влияния. За это время я много интересовалась российской культурой. Знаю Пушкина, интересуюсь балетом и изучаю художников русской школы живописи: Сурикова, Репина, Серова и других», – сказала Ван Сюлин.

Художница Ван Сюлин известна как самобытный мастер портретов и картин из серии «цветы и птицы». Картины, изображающие человека, растения и цветы в традициях реалистической живописи были продемонстрированы и на выставке в Пскове. Также вниманию зрителей представлена копия национальной святыни Китая VIII века — свитка «87 небожителей» У Даоцзы.

Произведения автора хранятся в Государственном музее Востока в Москве, Обществе российско-китайской дружбы, музеях Японии, Южной Кореи, США и других художественных галереях мира.