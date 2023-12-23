Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Китайская художница Ван Сюлин: Псков вызывает отдельное глубокое чувство

Открытие выставки китайской художницы Ван Сюлин прошло во Дворе Постникова сегодня, 23 декабря. Художница из КНР обратилась к присутствующим с приветственным словом, передаёт корреспондент ПАИ.

Китайская художница Ван Сюлин: «Псков вызывает отдельное глубокое чувство». Фото: ПАИ

Художница рассказала, что была в огромном количестве городов России, но Псков вызывает отдельное глубокое чувство, которое усилилось после посещения нескольких музеев города.

«Также я узнала историю Пскова, что он 20 раз был под нападением захватчиков и ни разу не был взят, что очень меня впечатлило. Эти 20 защит показывают, что ваша нация – воинствующая», – отметила Ван Сюлин.

Посмотреть фоторепортаж с выставки можно по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 декабря 2023

Итоги конкурса молодёжных проектов «Есть Идея» подвели в Псковском районе
23 декабря 2023

Светлана Мельникова: Присутствие на выставке Ван Сюлин в Пскове – большая честь
23 декабря 2023

Китайская художница Ван Сюлин: Псков вызывает отдельное глубокое чувство
23 декабря 2023

Псковичей приглашают на службу в полицию
23 декабря 2023

12 автобусов пополнили автопарк «Псковпассажиравтотранс»
23 декабря 2023

​Переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от новых квартир в Пскове
23 декабря 2023

Представители детсовета нового созыва дали клятву в стенах ПсковГУ
23 декабря 2023

Уникальный квест по русским сказкам создадут в Себеже

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...