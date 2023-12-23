Китайская художница Ван Сюлин: Псков вызывает отдельное глубокое чувство

14:33, 23 декабря 2023, ПАИ

Открытие выставки китайской художницы Ван Сюлин прошло во Дворе Постникова сегодня, 23 декабря. Художница из КНР обратилась к присутствующим с приветственным словом, передаёт корреспондент ПАИ.

Художница рассказала, что была в огромном количестве городов России, но Псков вызывает отдельное глубокое чувство, которое усилилось после посещения нескольких музеев города.

«Также я узнала историю Пскова, что он 20 раз был под нападением захватчиков и ни разу не был взят, что очень меня впечатлило. Эти 20 защит показывают, что ваша нация – воинствующая», – отметила Ван Сюлин.

Посмотреть фоторепортаж с выставки можно по ссылке.