Новые награды появились в Псковской области

10:56, 25 декабря 2023, ПАИ

Новые региональные награды появились в Псковской области – правовые нормы, регулирующие критерии и порядок присвоения наград, внесены в законодательство, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Учреждён орден «За заслуги перед Псковской областью», почётный знак «Курган Дружбы» и звание «Заслуженный юрист Псковской области».

Орденом «За заслуги перед Псковской областью» будут награждаться российские граждане за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии региона, укреплении законности, защите прав и свобод граждан, благотворительной деятельности и других общественно значимых сферах деятельности, способствующие повышению авторитета Псковской области в РФ и за рубежом.

В законе оговаривается, что для получения ордена граждане, как правило, ранее должны быть награждены медалью «За заслуги перед Псковской областью». Ещё одно не строго обязательное требование – в год можно награждать не более пяти человек. Награждённым орденом «За заслуги перед Псковской областью» выплачивается единовременное государственное пособие в размере 80 тысяч рублей.

Награждение почётным знаком «Курган Дружбы» будет осуществляться за значительные заслуги в сохранении памяти о Великой Отечественной войне, воспитании молодёжи в духе патриотизма, уважения к истории и традиционным российским духовно-нравственным ценностям, а также за плодотворную деятельность на территории Псковской области по укреплению дружбы. Почётным знаком могут быть отмечены как российские, так и иностранные граждане.

Ещё одна новелла связана с учреждением в регионе звания «Заслуженный юрист Псковской области».

Принятый закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.