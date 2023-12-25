Административное наказание за склонение к аборту установили в Псковской области

10:59, 25 декабря 2023, ПАИ

В Псковской области установлен запрет склонения к искусственному прерыванию беременности и административное наказание за это действие. Соответствующие правовые нормы по предложению губернатора Михаила Ведерникова закреплены в областном законодательстве решением регионального парламента, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Понуждение к аборту на законодательном уровне признаётся угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства. Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий путём уговоров, предложений, подкупа, обмана.

Совершение данного правонарушения, независимо от того, был ли сделан аборт или нет, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Информирование беременной женщины о наличии включённых в официальный перечень медицинских либо социальных показаний к искусственному прерыванию беременности не квалифицируется как склонение к аборту и не подразумевает административного наказания.