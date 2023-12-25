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Политика

Повысить эффективность контроля за управляющими компаниями предлагают псковские депутаты

Псковские депутаты поддержали законодательную инициативу коллег из Вологодской области, которые предлагают повысить эффективность контроля за деятельностью организаций, управляющих многоквартирными домами. Региональные парламентарии предлагают предоставить должностным лицам органов местного самоуправления право составлять протоколы об административных правонарушениях в ходе проведения лицензионного контроля управляющих компаний, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Повысить эффективность контроля за управляющими компаниями предлагают псковские депутаты. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Необходимость этой меры подтверждена анализом рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении УК – каждое третье производство прекращается либо завершается объявлением предупреждения. По мнению авторов законопроекта, суд применяет наиболее мягкие меры наказания даже за грубые нарушения лицензионных требований (например, длительные затопления помещений, плесень, ненадлежащее содержание газового оборудования), в связи с неполным отражением обстоятельств нарушений – органы местного самоуправления, непосредственно осуществляющие проверки, в деле об административном правонарушении и в описании события не участвуют. Исправить сложившуюся ситуацию позволит непосредственное участие в административном процессе лиц, проводивших контрольное мероприятие.

Проект федерального закона, разработанный Законодательным Собранием Вологодской области, внесён в Госдуму РФ и включён в предварительную программу рассмотрения на весеннюю сессию.

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