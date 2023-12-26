Распределительные сети для догазификации восточной части Невеля построили в Псковской области
Распределительные сети для догазификации домовладений в восточной части Невеля построили в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».
Протяженность сетей составила около девяти километров, также смонтирован пункт редуцирования газа. Газопроводы создали возможность для подключения около 400 домовладений города.
«В общей сложности с жителями Невеля заключено свыше двух тысяч договоров на догазификацию, около 80 % из них уже исполнены. Непосредственно подключения мы осуществляем по мере готовности домовладений заявителей к приёму газа», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.
Ранее сообщалось, что первые домовладения подключили в Дедовичах в рамках догазификации.
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