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Михаил Ведерников провел рабочую встречу с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с новым генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антоном Дымовым. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с новым руководителем ООО «Газпром межрегионгаз Псков». Скриншот из Telegram-канала Михаила Ведерникова

«В части реализации поручения президента в рамках программы социальной догазификации я увидел проблему. На следующей неделе организовываю встречу с подрядными организация. После Нового года планирую в каждый район выехать, чтобы провести совместное совещание с главами и жителями района, посмотреть реальную проблематику, пересмотреть окончательно график», – отметил Антон Дымов.

Помимо этого, планируется увеличение числа бригад, добавил он.

«Моя задача – привлечь как можно больше ресурсов со стороны региона, которые здесь есть. Надо посмотреть, чем владеют строительно-монтажные организации для привлечения из других близлежащих регионов. И уже начинают откликаться, после новогодних праздников у меня уже запланированы встречи с подрядными организациями», – заявил новый руководитель компании «Газпром межрегионгаз Псков».

Кроме того, по его словам, зимний период ограничивает производительность труда, но это не означает, что работы останавливаются. КПД зимой отличается от летнего, так как есть ряд сдерживающих факторов – замёрзшая земля и снежный покров, пояснил Антон Дымов.

«Темпы определены, задачи поставлены, сроки есть. Поэтому будем однозначно реализовывать», – подчеркнул он.

Михаил Ведерников в свою очередь заверил, что правительство Псковской области готово участвовать в решении вопросов. Для этого был создан региональный штаб по газификации. Главы муниципалитетов также заинтересованы в том, чтобы максимально нарастить темп работ, отметил он.

«Наша задача – сделать всё, чтобы было комфортно и легко работать всем подрядчикам, которых удастся привлечь. Мы со своей стороны эту работу обеспечим», – добавил глава региона.

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