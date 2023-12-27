Жилой дом сгорел в Бежаницком районе

09:01, 27 декабря 2023, ПАИ

Два пожара произошло в Псковской области 26 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

В частности, на улице Зелёная Горка в посёлке Красный Луч Бежаницкого района сгорел жилой дом. Вызов поступил в 17:28. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при устройстве печи.

Кроме того, ещё одно происшествие произошло на улице Лесной в деревне Бородино Локнянского района в 20:58. Там загорелась хозпостройка. По предварительным данным, это произошло из-за поджога.