Итоги гуманитарной миссии ЕР: новые регионы получают помощь ежедневно

12:33, 27 декабря 2023, ПАИ

«Единая Россия» доставила более 82 тысяч тонн гумпомощи в новые регионы и на фронт. По сообщению сайта «Единой России», в гуманитарной миссии принимают участие отделения партии, общественные приёмные, представители бизнеса, НКО и жители регионов по всей стране.

Сейчас работа партии по помощи новым регионам и фронту продолжается круглосуточно, подчеркнула глава штаба по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

«Привозим жителям лекарства, продукты, одежду, стройматериалы и многое другое. Вместе с партнёрами – Минздравом, ФМБА, Минпросвещения, Минобороны, фондом «Своих не бросаем», движением «Здоровое Отечество», ОАО «РЖД» вывезли на лечение более 700 детей», – отметила она на заседании штаба.

Волонтёры помогают жителям прифронтовых районов, выполняют адресные заявки на доставку продуктов и лекарств, уделяют особое внимание одиноким людям и многодетным семьям.

«Недавно 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости доставили в Энергодар. В самом городе работа выстроена, а прифронтовым сёлам необходима гуманитарная поддержка. В Мариуполе МГЕР запустила проект по доставке горячего питания одиноким маломобильным гражданам», – пояснила Анна Кузнецова.

При поддержке «Единой России» и фонда «Дороги жизни» в сиротских учреждениях реализуется проект «Я с тобой». Его партия запустила в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях и распространила на 13 регионов. Врачи посетили 18 учреждений, осмотрели более 800 детей. Несколько десятков направили на лечение в федеральные клиники.

Анна Кузнецова отметила, что по народной программе «Единой России» и при поддержке регионов-шефов в новых регионах восстанавливается мирная жизнь: идёт строительство жилья и соцобъектов, решаются вопросы образования, выстраивается система здравоохранения.

«Поставки лекарств налажены, в больницах появляется современное оборудование. Гуманитарный штаб партии привозит дополнительную технику. Дефицит врачей частично компенсируется за счёт организации выездов докторов и специалистов. Проведена работа по диспансеризации и маршрутизации детей, требующих особого подхода в лечении», – уточнила Анна Кузнецова.

Активно участвуют в гуманитарной миссии волонтёры «Молодой гвардии». Они постоянно работают в больнице интенсивного лечения Мариуполя, военном госпитале Луганска, больнице имени Калинина в Донецке. С сентября 2023 года на территории Херсонской области стартовал педагогический десант МГЕР. Активисты открыли футбольную школу имени Андрея Соломатина на территории Мариуполя, бесплатную секцию по самбо в Шахтёрске.

Под патронажем гуманитарного штаба партии находится порядка десяти тысяч семей беженцев в Белгородской области, а также волонтёры развозят продукты в прифронтовые села Харьковской области.

Анна Кузнецова поблагодарила всех, кто содействует партии в гуманитарной работе.

«Волонтёры «Молодой гвардии» сражаются на передовой, помогают ухаживать за ранеными в госпиталях, поддерживают одиноких и маломобильных граждан, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Всестороннюю поддержку штабу оказывает МЧС России. Сотрудники ведомства работают в самых непростых условиях. Движение «Здоровое Отечество» открывает спортплощадки в городах Донбасса, оказывает большую помощь детям. Фонд «Своих не бросаем» помогает военнослужащим, организует реабилитацию детей из новых регионов. Спасибо всем, кто помогает», – добавила глава гуманитарного штаба.

В свою очередь, замглавы МЧС, генерал-полковник Виктор Яцуценко поблагодарил «Единую Россию» за особый вклад в работу по сбору гуманитарных грузов по всей стране.

«В тесном контакте с вами мы успешно выполняем задачу, поставленную президентом», – подчеркнул замминистра.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что с первого дня проведения спецоперации в Псковской области во всех местных приёмных партии и в региональной общественной приёмной волонтёры ежедневно собирают и сортируют гуманитарную помощь для российских бойцов.

«Более 1,5 тысячи тонн гуманитарного груза, собранного неравнодушными псковичами, уже отправлено на передовую. Депутаты, общественники, предприниматели и простые граждане активно принимают участие в этой гуманитарной миссии и приносят продукты, средства личной гигиены, одежду, обувь и другие необходимые вещи. Кроме того, «Единая Россия» оказывает помощь по организации транспорта, сортировке, погрузке груза. Отправляем посылки защитникам с продуктовой и вещевой помощью, передаём автомобили, строительные материалы и высокотехнологичное оборудование. Неравнодушные жители региона приносят для российских военнослужащих вязаные носки, шарфы, открытки, письма с поздравлениями к Новому году и Рождеству. В декабре партия посылок, наполненных теплом и заботой, уже отправлена», – пояснил Александр Козловский.