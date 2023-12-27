Не забывай наш первый вечер: начались съемки сериала о группе «Комбинация» для Wink.ru

11:17, 27 декабря 2023, ПАИ

Видеосервис Wink.ru сообщает о старте съемок восьмисерийного проекта о популярной женской группе «Комбинация» (18+). Главные роли в проекте, основанном на реальных событиях, исполнят Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Елизавета Базыкина («Надвое»), Павел Прилучный («Мажор»), Анастасия Уколова («Громкая связь»), Даниил Воробьев (Happy End) и другие. Режиссером «Комбинации» стал Никита Власов («Лада Голд», «Мажор в Сочи»). Сериал пополнит линейку Wink Originals и выйдет в 2024 году. Байопик станет первым совместным проектом «НМГ Студии» и кинокомпании «Лунапарк».

Сериал расскажет о творческом пути участниц группы «Комбинация» Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа была создана в 1988 году в Саратове и получила большую популярность в начале 1990-х годов благодаря хитам Russian Girls, American Boy, «‎Не забывай»‎ и «Бухгалтер».

Сотрудник саратовского ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят вокалисток Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина) и Алену Апину (Анастасия Уколова) и собирают первую в Советском Союзе поп-группу, вокалистами и музыкантами которой стали только девушки. Через песни они рассказывают о своей нелегкой женской судьбе и об эпохе.

Сценарий «‎Комбинации»‎ написали выпускники школы кино и телевидения «‎Индустрия»‎ Никита Власов и Егор Чичканов («И снова здравствуйте», «Лада Голд»). Среди продюсеров проекта Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Александр Сыров и Игорь Гудков, которые работали над нашумевшим сериалом «Король и Шут» (18+).

«Мне всегда хотелось сыграть документальную историю. Такой жанр очень отличается от художественного фильма. Это что-то совсем другое: будто подглядываешь в глазок за жизнью человека или группы людей. Я хорошо знаю популярные хиты «Комбинации». Даже не понимаю, откуда, но как будто они всегда были у меня в плейлисте. Самое важное и удачное — то, что наш проект будет интересен всем возрастам. Взрослые будут смотреть, потому что знают эту группу и им будет интересно вернуться в прошлое под треки своей молодости. А молодые зрители смогут увидеть историю простых саратовских девчонок и мальчишек, у которых была мечта и цель! Они узнают, как группе удалось заслужить международную любовь и какова цена такой популярности», — сказала Елизавета Базыкина.

«Считаю, что сейчас наступает новая эпоха нашего российского кино, и проект “Комбинация” к ней точно причастен. Этот сериал про историю нашей страны, про наш быт и, естественно, про развитие нашей поп-музыки. Когда читал сценарий, понял, как динамично развивалась наша страна в то время, сколько книг, стихов и песен было написано и со сколькими я еще не знаком. Очень рад, что «Комбинация» открывает очередную страницу истории и показывает, как развивалась музыкальная индустрия», — отметил Никита Кологривый.

«‎Я была настроена весьма скептично, но когда посмотрела сериал «Король и Шут», все сомнения и скепсис улетучились: стало понятно, что этим людям можно доверить историю своей жизни. Над проектом работает прекрасная команда, в чем я уже успела убедиться лично. Отдельно хочется сказать про кастинг — мы с Таней были приятно удивлены схожестью актрис с нами. Я с нетерпением жду сериал, это будет лучшим подарком к моему грядущему юбилею»‎, — поделилась участница группы «‎Комбинация» Алена Апина.

В сериале также сыграют Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Софья Володчинская и Екатерина Гончарова.

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