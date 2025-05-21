В фондах Госархива Псковской области хранятся снимки выпускных старшеклассников разных лет

22:29, 21 мая 2025, ПАИ

В фондах Государственного архива Псковской области сохранились снимки, запечатлевшие выпускные старшеклассников в разные годы. Каждый содержит массу деталей, свидетельствующих о самих выпускниках и о программе праздника, заявили в организации.

«Делимся фото с выпускного для школ Пскова, снимки были сделаны в 2011 году. Не исключено, что кто-то найдёт на них знакомые лица», – добавили специалисты регионального госархива.

Отметим, первый выпускной в образовательном учреждении России провели в 1717 году. Считается, что первооткрывателями стали выпускники школы математических и навигационных наук. Годом позже к ним присоединились выпускники Морской академии и ряда других учреждений.

Традиционно программы выстраивались так: напутственные слова педагогов, вручение аттестатов или иных документов, свидетельствующих об окончании учреждения, банкет.

Долгое время на выпускные приглашались только юноши. Объяснялось это просто: девушки не всегда имели доступ к высшему образованию. Но с появлением выпускниц в программу выпускного вечера стали включать танцы.

Ранее сообщалось, что общегородской праздник выпускников в Пскове решено провести после ЕГЭ.