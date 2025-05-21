Певица Йоко станет музыкальным хедлайнером гастофестиваля «Моя еда» в Пскове

18:37, 21 мая 2025, ПАИ

Музыкальным хедлайнером открытого гастрономического фестиваля «Моя еда» станет певица Йоко, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Исполнительница и автор песен из Санкт-Петербурга, исследующая границы электронной и этнической музыки. Её звук – это смесь гипнотического вокала, многослойных текстур, где древние мотивы встречаются с современностью. Музыка для тех, кто любит меланхолию, медитативные состояния и атмосферные образы.

Ключевые релизы – «Пустошь» (2022), «Прятки» (2023), «Виноваты» (2024).

Йоко – участница фестивалей «Абстрасенция», Distant Flow и «Архстояние», где её перформансы получили отклик за счёт атмосферности и полного погружения.

Добавим, что фестиваль «Моя еда» в парке Строителей начнётся в 12:00 25 мая. В этом году основная тема праздника – блюда из яиц.

Гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит уже несколько лет. В прошлом году гастрофестиваль был посвящён пельменям, тогда мероприятие посетило шесть тысяч человек. Фестиваль реализуется в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке правительства Псковской области.