Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митрополит Арсений назначен исполняющим обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии

Митрополит Псковский и Порховский Арсений (Перевалов) решением Священного синода назначен исполняющим обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

​Митрополит Арсений назначен исполняющим обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии. Фото: ПАИ

Отмечается, что последнее в 2023 году заседание Священного синода Русской православной церкви, которое состоялось в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве сегодня, 27 декабря, возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее должность ректора Псковской духовной семинарии занимал митрополит Тихон.

Напомним, что митрополит Арсений сейчас занимает пост главы Псковской митрополии. Его предшественник, митрополит Тихон, возглавил Крымскую митрополию.

Добавим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с митрополитом Псковским и Порховским Арсением. Они обсудили основные вопросы и задачи совместной деятельности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 декабря 2023

Пропавшего в Псковской области 50-летнего мужчину нашли живым
27 декабря 2023

Юных спортсменов наградили в Гдовском районе
27 декабря 2023

Полицейские поздравили детей в Новосокольническом районе
27 декабря 2023

Великолукские коммунальщики устраняют последствия снегопада
27 декабря 2023

Новогодние украшения в центре Острова исправили по просьбе жителей
27 декабря 2023

Митрополит Арсений назначен исполняющим обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии
27 декабря 2023

Новое отделение дневного пребывания открылось в псковских мастерских для инвалидов
27 декабря 2023

Новогодняя ёлка прошла для детей участников СВО в Стругах Красных

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...