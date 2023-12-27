Митрополит Арсений назначен исполняющим обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии

20:49, 27 декабря 2023, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений (Перевалов) решением Священного синода назначен исполняющим обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что последнее в 2023 году заседание Священного синода Русской православной церкви, которое состоялось в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве сегодня, 27 декабря, возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее должность ректора Псковской духовной семинарии занимал митрополит Тихон.

Напомним, что митрополит Арсений сейчас занимает пост главы Псковской митрополии. Его предшественник, митрополит Тихон, возглавил Крымскую митрополию.

Добавим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с митрополитом Псковским и Порховским Арсением. Они обсудили основные вопросы и задачи совместной деятельности.