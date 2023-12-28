Подержанные запчасти в ремонте по ОСАГО могут начать использовать в 2024 году

11:26, 28 декабря 2023, ПАИ

Использовать для ремонта по ОСАГО подержанные запчасти в России могут разрешить к концу 2024 года. Такое заявление в интервью с корреспондентом «Известий» сделал глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Повторное применение определённых комплектующих не повысит риски. Во многом это объясняется средним возрастом отечественного автопарка – 15 лет, подчеркнул эксперт.

По его словам, в июле 2024 года появится список деталей, которые можно повторно использовать при ремонте машины.

После получения списка они будут выходить с инициативой в ряде случаев разрешать повторное применение детали, пояснил глава Всероссийского союза страховщиков. «Вопрос будет обсуждаться с ЦБ, Минфином и Минтрансом. К концу 2024 года уже могут разрешить использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО. Конечно, это не должно влиять на безопасность на дорогах», – подчеркнул спикер.

Напомним, что в декабре начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В частности, он назвал самые аварийные дни недели и стаж водителей, которые чаще всего попадают в ДТП, а также сообщил, что число погибших в ДТП в Пскове сократилось более чем на 50 %.