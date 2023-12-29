Полезные новогодние сладости для ребёнка назвали россиянам

11:39, 29 декабря 2023, ПАИ

Как собрать полезный сладкий подарок для ребёнка на Новый год, рассказала детский эндокринолог Дарья Хайкина. Об этом сообщает газета «Известия».

Сладкий подарок для ребёнка должен содержать большое количество полезных ингредиентов и минимум сахара. Например, молочный шоколад можно заменить на тёмный с высоким содержанием какао, а также добавить орехи, сухофрукты, мёд и злаки. Следует учитывать возрастные ограничения и наличие аллергии. Кроме того, в подарке для маленьких детей не должно быть мелких деталей.

Наполнение полезного для здоровья ребёнка подарка может быть следующее: упаковка сухофруктов, натуральные сладости (например, медовые пряники), небольшой батончик тёмного шоколада с высоким содержанием какао и пакетик орехов (если нет аллергии). Также можно добавить мармелад на натуральной основе, леденцы на палочке без сахара и искусственных красителей, фруктовое желе без сахара, хлопья или попкорн с натуральными сладкими добавками, ягоды в тёмном шоколаде, зефир или пастилу, натуральные фруктовые батончики без добавления сахара.

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