Как пережить новогоднюю ночь без проблем с пищеварением, рассказали россиянам

14:37, 27 декабря 2023, ПАИ

Как пережить новогоднюю ночь без проблем с пищеварением, рассказала врач-диетолог Татьяна Мещерякова. Об этом пишет газета «Известия».

Большие объёмы еды провоцируют съесть больше, чем требуется. Врач отмечает, что количество съеденной пищи в новогоднюю ночь сильно превышает норму и может доходить до 1,5-2 килограммов. К тому же активность ферментных систем, которые обеспечивают качественное пищеварение, в ночное время очень низкая. Как следствие – тяжесть в желудке. Чтобы не переесть, Татьяна Мещерякова советует оптимизировать меню и готовить порции меньшего объёма.

Врач также рекомендует заменить жирную пищу полезными аналогами. Например, вместо колбасы можно подать запеченное мясо птицы в нарезке или рыбу, а майонезные салаты заменить лёгкими овощными с растительным маслом или соком лимона. Кроме того, блюда лучше не запивать охлаждёнными напитками – это создаёт дополнительную нагрузку на желудок.

Традиционные новогодние салаты тоже можно модернизировать. Колбасу в оливье заменить на курицу, солёные огурцы – на свежие, а майонез – на нежирную сметану или греческий йогурт. Также можно добавить в состав зелёный лук и зелень. Для селёдки под шубой лучше отдать предпочтение сельди в собственном соку вместо рыбы в обильном количестве масла, отметила врач.

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