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Общество

Как сделать новогодний стол безопасным для ребёнка, рассказали россиянам

Что приготовить для ребёнка в новогоднюю ночь, рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов. Об этом сообщает РИА Новости.

Составляя новогоднее меню для ребёнка, нужно исключить острые, жареные, копченые и маринованные продукты, салаты с майонезом и кетчупом, газированные напитки, продукты с красителями и консервантами.

В детской новогодней тарелке могут быть лёгкие овощные и фруктовые салаты, закуски. Порция должна быть чуть меньше привычной, отметил врач. Идеальными напитками в Новый год для ребёнка будут морс или компот.

Исмаил Османов также не рекомендовал встречать Новый год за столом детям дошкольного возраста.

Отметим, что семейный спортивный праздник «Дед Мороз в кроссовках» пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 24 декабря.

Ранее сообщалось, что набор продуктов для салата оливье подешевел в Псковской области. С индексом оливье можно ознакомиться здесь.

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