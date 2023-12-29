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Общество

Михаил Ведерников наградил лауреатов областного конкурса «Лучший медицинский работник»

Победителей областного конкурса-премии «Лучший медицинский работник» чествовали в правительстве Псковской области сегодня, 29 сентября. Заслуженные дипломы и сертификаты лауреатам конкурса вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Михаил Ведерников наградил лауреатов областного конкурса «Лучший медицинский работник». Фото здесь и далее: правительство Псковской области

В число награждаемых вошли сотрудники Псковской станции скорой медицинской помощи, Псковского перинатального центра, Псковского областного клинического онкодиспансера, КВД Псковской области, Великолукской межрайонной больницы и Новоржевского филиала Пушкиногорской межрайонной больницы.

Глава региона отметил, что в этом году конкуренция в конкурсе была высокой, так как на получение премии претендовали 80 человек.

От имени медицинского сообщества выступил врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Великолукской межрайонной больницы Алексей Горин. Он поблагодарил Михаила Ведерникова, региональное правительство, комитет по здравоохранению Псковской области за поддержку специалистов отрасли. Алексей Горин также отметил, что медики всё чаще используют новые методы лечения в своей работе, проводят современные операции, а штат сотрудников пополняется молодыми врачами, которые получают образование на базе центральных клиник страны.

Михаил Ведерников также подчеркнул необходимость мер поддержки медиков, которые реализуются в Псковской области совместно с модернизацией медучреждений и поступлением нового оборудования при поддержке президента РФ и Правительств России.

Отметим, на сегодняшний день в целях привлечения специалистов и ликвидации кадрового дефицита в Псковской области действует несколько мер поддержки.

В первую очередь это предоставление служебного жилья с правом его дальнейшей приватизации по истечении семи лет работы, а также компенсация коммерческого найма жилья (врачам – до 11 тысяч рублей ежемесячно, фельдшерам скорой помощи – до семи тысяч рублей ежемесячно). Также действует программа «Льготная ипотека» с компенсацией за счёт средств областного бюджета до 30 % стоимости приобретаемого жилья.

Осуществляется выплата подъёмных (300 тысяч рублей – врачам поликлинического звена и фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, 150 тысяч рублей – врачам неполиклинического звена, 100 тысяч рублей – фельдшерам скорой помощи, 50 тысяч рублей – остальным средним медицинским работникам).

Отметим также, что ведомственные и региональные награды вручили порядка 40 представителям сферы образования, наставникам и воспитателям Псковской области. Чествование педагогов состоялось в рамках церемонии закрытия Года педагога и наставника в актовом зале правительства Псковской области 28 декабря.

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