Около 40 работников сферы образования наградили в Пскове

15:40, 28 декабря 2023, ПАИ

Ведомственные и региональные награды вручили порядка 40 представителям сферы образования, наставникам и воспитателям Псковской области. Чествование педагогов состоялось в рамках церемонии закрытия Года педагога и наставника в актовом зале правительства Псковской области сегодня, 28 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился с приветственным словом к присутствующим и вручил педагогам и наставникам ведомственные и региональные награды, а также дипломы «Лучший педагогический работник».

Кроме того, некоторых сотрудников сферы образования благодарностями Псковского областного Собрания депутатов наградил председатель регионального парламента Александр Котов.

Знаки отличия Министерства просвещения РФ «Отличник просвещения» получили трое представителей сферы образования, среди них заместитель начальника отдела контроля за исполнением законодательства в сфере образования комитета по образованию Псковской области Ирина Орехова, главный специалист отдела образования администрации Себежского района Елена Михайлова, а также заместитель директора по воспитательной работе школы № 1 имени К. С. Заслонова в Невеле Татьяна Нечаева.

Нагрудный знак Министерства просвещения РФ «За верность профессии» получила директор Себежской средней общеобразовательной школы Раиса Евдокимова.

Почётные грамоты Министерства просвещения РФ вручили пятерым сотрудникам сферы образования, медаль за заслуги перед Псковской областью – одному, медаль Александра Невского и медаль Княгини Ольги – двум.

Почётное звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области» получили десять человек, среди них учитель-дефектолог из Пскова Елена Григорьева, учитель русского языка и литературы в Великих Луках Татьяна Рассолова, воспитатель детского сада из Пскова Любовь Григорьева, учитель английского и немецкого языков Ирина Полякова и другие.

Почётную грамоту губернатора получили двое представителей сферы образования, благодарственные письма правительства Псковской области – двое, а диплом победителя областного конкурса «Лучший педагогический работник Псковской области» вручили 11 сотрудникам.