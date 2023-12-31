Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Диетолог рассказал, чем можно и нельзя запивать водку

Чем можно и нельзя запивать алкогольные напитки, рассказал диетолог, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с «АиФ».

По словам эксперта, не следует запивать алкоголь сладкими газированными напитками и соками. Они дают нагрузку на печень сами по себе, а вкупе с алкоголем, жирной и солёной пищей с новогоднего стола получается уже тройной удар по печени.

Лучше всего запивать алкоголь минеральной водой с газом или без, несладкой. Можно рассмотреть также несладкие морсы или компоты, а также обычную воду с лимоном и мятой.

Ранее сообщалось, что молодёжь планирует потратить на алкоголь к Новому году больше, чем старшее поколение.

Напомним, крепкий алкоголь в России в 2024 году подорожает на 10 %.

Ранее диетолог рекомендовала заменить шампанское водкой в новогоднюю ночь. Кроме того, россияне назвали способы создания новогоднего настроения.

Отметим, что Псков живёт ожиданием новогодних праздников. Зимний город и псковичей можно увидеть в фоторепортаже ПАИ здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 декабря 2023

Псковские следователи поздравили детей из многодетной семьи в Себежском районе
31 декабря 2023

Врач назвал суточную норму потребления мандаринов
31 декабря 2023

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Новым годом
31 декабря 2023

Скончалась ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков» Галина Зименкова
31 декабря 2023

До -12 градусов прогнозируют в Псковской области 1 января
31 декабря 2023

Полицейские поздравили детей в Пушкиногорском районе
31 декабря 2023

Каждый второй пскович подведёт личные итоги года
31 декабря 2023

Глава Пскова поздравил жителей города в новогоднем видеообращении

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...