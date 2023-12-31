Диетолог рассказал, чем можно и нельзя запивать водку

20:56, 31 декабря 2023, ПАИ

Чем можно и нельзя запивать алкогольные напитки, рассказал диетолог, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с «АиФ».

По словам эксперта, не следует запивать алкоголь сладкими газированными напитками и соками. Они дают нагрузку на печень сами по себе, а вкупе с алкоголем, жирной и солёной пищей с новогоднего стола получается уже тройной удар по печени.

Лучше всего запивать алкоголь минеральной водой с газом или без, несладкой. Можно рассмотреть также несладкие морсы или компоты, а также обычную воду с лимоном и мятой.

Ранее сообщалось, что молодёжь планирует потратить на алкоголь к Новому году больше, чем старшее поколение.

Напомним, крепкий алкоголь в России в 2024 году подорожает на 10 %.

Ранее диетолог рекомендовала заменить шампанское водкой в новогоднюю ночь. Кроме того, россияне назвали способы создания новогоднего настроения.

Отметим, что Псков живёт ожиданием новогодних праздников. Зимний город и псковичей можно увидеть в фоторепортаже ПАИ здесь.