Диетолог порекомендовала заменить шампанское на водку в новогоднюю ночь

08:09, 22 декабря 2023, ПАИ

Отказаться от шампанского в пользу вина или более крепкого алкоголя советует врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова, сообщает РИА Новости.

По её мнению, если у человека есть проблемы с поджелудочной железой, то лучше отказаться от игристого и отдать предпочтение вину или крепкому алкоголю.

«Холодный газированный алкоголь, наверное, самый неблагоприятный с точки зрения состояния здоровья напиток, потому что газация и холод вызывают спазм протоков пищеварительных желёз и, соответственно, ухудшение оттока желчи и поджелудочного сока вместе с употреблением жирной пищи», – сказала она.

Диетолог пояснила, что из-за этого в новогоднюю ночь достаточно часто встречаются проблемы с поджелудочной железой или желчным пузырем. Поэтому если у человека есть эти заболевания, то лучше отдать предпочтение вину или крепкому алкоголю, отметила специалист.

Ранее Роскачество дало советы по выбору мандаринов на новогодний стол. Лучше всего покупать мандарины там, где их продают на развес или в прозрачной упаковке, чтобы оценить их качество.