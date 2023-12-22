Способы создания новогоднего настроения назвали россияне

15:35, 22 декабря 2023, ПАИ

Способы создания новогоднего настроения назвали россияне, пишет «Известия».

Россияне рассказали, что праздничную атмосферу позволяет создать просмотр новогодних фильмов и шоу, покупка подарков и приготовление новогодних блюд. Некоторые для праздничного настроения закупаются декором и обновляют интерьер квартиры, ходят по торговому центру и посещают ярмарки.

По данным исследования, в конце 2023 года особенно возросло количество новогоднего контента, публикации про праздник составляют более 50 % от всех постов в ленте. В топ-5 тем новогоднего контента вошли рецепты предновогодних блюд, идеи для декора новогоднего стола, подборки подарков, новогодний образ и места для путешествий в январские праздники.

Ранее псковичи рассказали о самых желанных новогодних подарках, а диетолог порекомендовала заменить шампанское на водку в праздничную ночь.

Отметим, что Псков живёт ожиданием новогодних праздников. Зимний город и псковичей смотрите в фоторепортаже ПАИ здесь.

Напомним, что россиянам рассказали о возможной опасности новогодних украшений для детей и животных. Прочитать об этом можно здесь.