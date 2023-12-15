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Общество

Молодёжь планирует потратить на алкоголь к Новому году больше, чем старше поколение – исследование

Молодёжь тратит на алкоголь к Новому году больше, чем старше поколение, следует из исследования импортёра итальянских вин Simple group, сообщает РИА новости.

«Согласно результатам, 81% опрошенных покупают алкоголь для новогодней ночи со средним чеком 3510 рублей. Причем мужчины за единовременную покупку алкогольной продукции тратят чуть больше - 4095 рублей, в это же время женщины - 3035 рублей», - говорится в исследовании.

Отметим , что для исследования были опрошены 5 тысяч человек старше 18 лет. При этом молодежь в возрасте от 20 до 25 лет планирует потратить 4687 рублей в преддверии новогодней ночи, а опрошенные от 25 до 50 лет - около 3600 рублей. В свою очередь, покупатели старше 55 лет в среднем готовы тратить 2500 рублей на соответствующие напитки.

Самые большие траты на алкоголь собираются сделать жители Москвы. Их бюджет составляет 4908 рублей. В других крупнейших городах России сумма меньше – 3804 рубля.

«77% опрошенных россиян планируют употреблять алкогольные напитки в новогоднюю ночь. Чаще всего респонденты останавливают свой выбор на игристом вине (40%), реже на водке (15%), виски (13%), французском шампанском (12%) и тихом вине (12%)», - также говорится в исследовании.

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