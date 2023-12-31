В России женщины не смогли ограбить магазин, избили охранника ёлкой и выломали двери

20:58, 31 декабря 2023, ПАИ

Новогодняя ёлка превратилась в оружие после того, как охрана одного из супермаркетов в Туле заподозрила четырёх женщин в краже продуктов. Видеоролик случившегося опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошёл вечером 30 декабря в супермаркете на улице Карпова в Туле. Четыре женщины попались на краже. Сотрудники магазина вызывали полицию и заблокировали двери, чтобы задержать женщин до прибытия правоохранительных органов. Однако одна из женщин схватила наряженную искусственную ёлку и бросила её в одного из сотрудников супермаркета. В это время другие женщины выломали первую закрытую дверь. Нападавшая на сотрудника магазина с ёлкой женщина вырвалась из рук уже двух охранников и с разбега пробила последние преграды к улице. В итоге все четыре женщины сбежали из магазина.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате столкновения четырёх автомобилей в Острове, а три человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе.

Напомним, ранее в Пскове росгвардейцы задержали 35-летнюю женщину, которая украла из магазина сковороду и продукты.