В Иваново неизвестные обстреляли жилой дом пиротехникой
Неизвестные обстреляли пиротехникой жилой дом в Иваново, сообщает Telegram-канал «112».
«В Иваново кто-то явно отличился под Новый год – неизвестные обстреляли жилой дом пиротехникой. Жильцам радости это не доставило. Инцидент произошёл ночью на улице Лежневской. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушителей ищут.
Напомним, в Псковской области разрешено запускать салюты до 10:00 2 января 2024 года. Запуск после указанного времени будет считаться административным правонарушением.
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