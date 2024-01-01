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Общество

В Иваново неизвестные обстреляли жилой дом пиротехникой

Неизвестные обстреляли пиротехникой жилой дом в Иваново, сообщает Telegram-канал «112».

«В Иваново кто-то явно отличился под Новый год – неизвестные обстреляли жилой дом пиротехникой. Жильцам радости это не доставило. Инцидент произошёл ночью на улице Лежневской. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушителей ищут.

Напомним, в Псковской области разрешено запускать салюты до 10:00 2 января 2024 года. Запуск после указанного времени будет считаться административным правонарушением.

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