Родителям объяснили, как отличить перелом от ушиба у ребенка

10:25, 05 января 2024, ПАИ

Не всегда просто отличить перелом от ушиба у ребенка. Если есть отек, а также нарушение движения в суставе и при этом у ребёнка сильная боль, то стоит незамедлительно обратиться к врачу. Если движение сохраняется и отек небольшой, то можно приложить лед и оставить конечность в покое, пишет РИА Новости со ссылкой на заведующего отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Саутенко.

Выраженный отек, нарушение движений в суставе, а также сильные боли говорят о том, что нужно зафиксировать конечность и срочно обратиться к врачу в травмпункт, отметил Александр Саутенко.

Если же движение присутствует, есть небольшой отек и боль, то важно соблюдать покой и придать конечности возвышенное положение. В первые часы после травмы необходимо приложить лед, подчеркнул Александр Саутенко.

Однако, перелом отрицать не стоит и лучше в любом случае обратиться к врачу, уточнил специалист. Если не сделать рентгенографическое исследование, то даже высококвалифицированный специалист испытает затруднение в отличии сильного ушиба от перелома, так как симптомы у этих явлений очень схожи, объяснил врач.

Чтобы минимизировать риски, важно выбирать детям младшего дошкольного возраста ту горку для катания, у которой нет крутого спуска, сказал специалист. Ребенку нужно объяснит, что нужно крепко держаться руками за санки во время спуска. Также не следует лежать или сидеть против движения саней, заключил Александр Саутенко.