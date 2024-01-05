Первые удостоверения доверенным лицам Владимира Путина вручил Владимир Машков

12:12, 05 января 2024, ПАИ

Сайт Владимира Путина сообщил, что первые удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина вручили в центральном избирательном штабе. Провёл мероприятие сопредседатель штаба, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков.

Удостоверения получили военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова, заведующий аналитическим центром ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Николай Ваганов, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова», академик РАН, заслуженный врач Российской Федерации Сергей Готье, доцент факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, член Общественной палаты Анна Злобина, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России Сергей Кандыбович, лётчик-инструктор 1-го класса, заслуженный тренер России по авиаспорту и восьмикратная чемпионка Всемирных воздушных игр Светлана Капанина, Герой Советского Союза, Герой РФ, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам, лётчик-космонавт Сергей Крикалев, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, певец и композитор, лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный, и. о. ректора Севастопольской академии хореографии и директор Севастопольского государственного театра оперы и балета Сергей Полунин, руководитель штаба АНО «Комитет семей воинов Отечества» в Тверской области Олеся Шигина, советник руководителя исполкома ОНФ, сопредседатель общественного движения «Мы вместе с Россией» в Запорожье Владимир Рогов.

Доверенными лицами Владимира Путина в Псковской области стали руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева, доктор исторических наук, и.о. директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов и ветеран боевых действий, сотрудник Центра ВОИН Псковской области Андрей Ключко.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.