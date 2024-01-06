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Общество

Православные христиане отметят Рождественский сочельник сегодня

Вечером 6 января отмечается Рождественский сочельник, канун Рождества, сообщает calend.ru.

В народе его также называют коляды. Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление ведётся именно от Рождества Христова.

На Руси же этот праздник был особенно любим. Сочельник – навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво – размоченные зёрна пшеницы с мёдом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

В Рождественский сочельник до вечерней звезды, то есть до вечерних песнопений за богослужением «Волхви же со звездою путешествуют», ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением же на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.

Главное кулинарное событие Рождества – это ужин в сочельник. В канун Рождества обязательно клали на стол пучок свежего сена в память о яслях, в которых родился Иисус. Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нём двенадцать блюд – по числу апостолов, и все блюда были постными.

На этот день в народе существовало множество примет. Например, нельзя было уходить из дома, иначе скотина по весне будет плутать по лесам. Говорили также: на святой вечер ткать – несчастью угождать. По многим признакам судили о будущем урожае. Ясный день сулил, что уродятся и овощи в огороде, и пшеница в поле. Звёзды в небе предвещали большой урожай черники, иней и глубоко промёрзшая земля – урожай хлеба, чёрные тропинки на снегу – урожай гречи. Говорили, что если Млечный Путь полон звёзд, то погода будет солнечной.

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