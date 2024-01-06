Митрополит Арсений поздравил верующих с Рождеством Христовым

17:54, 06 января 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений поздравил с праздником Рождества Христова, сообщается в телеграм-канале Псковской епархии.

«Христос рождается, славите!

Мы привыкли дарить друг другу подарки на день рождения, но сегодняшний день рождения – подарок всем нам.

Невидимый и непостижимый Бог, Создатель мира становится человеком ради нашего спасения. Он проходит весь путь нашей жизни со всеми её трудами, печалями и страданием, разделяет с нами каждый шаг нашего пути.

По слову апостола, «мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор 1:23), Бога, ставшего человеком, Бога, знающего, как непросто быть человеком, Бога, понёсшего наши немощи и сострадающего нам. Молитвенно желаем, чтобы этот дар был ненапрасным в нашей жизни, а свет Рождественской звезды руководил нас ко спасению, наполняя сердца миром и радостию о родившемся Спасителе», – обратился к верующим митрополит Арсений.