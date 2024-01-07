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Общество

Борис Елкин подвёл итоги 2023 года в сфере культурных событий Пскова

Итоги прошедшего 2023 года в сфере культурных событий подвёл глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Самый большой «Хоровод дружбы» из 4 тысяч человек обогнул Псковский кремль, а первый в истории города цирковой фестиваль «Псковский скоморох» собрал лучших цирковых артистов России и Белоруссии и стал победителем грантового конкурса.

Борис Елкин подвёл итоги 2023 года в сфере культурных событий в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Также преобразились псковские учреждения культуры. В городском культурном центре обновлены танцевальный зал и балюстрада второго этажа, приобретено новое световое оборудование.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

В концертном зале Дома офицеров установлены удобные кресла для зрителей, а на третьем этаже отремонтирован репетиционный зал для театра танца «Русские узоры».

Кроме того, в здании, где находится детская музыкальная школа № 4, заменена кровля, приведены в порядок фасад, вестибюли и кабинеты.

Центр детского чтения на улице Розы Люксембург стал модельной библиотекой. На средства нацпроекта «Культура», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, здесь появились стена эмоций, сенсорная комната, интерактивный пол, три тысячи новых книг и многое другое. «Забегая вперёд, скажу, что в этом году президентский нацпроект придёт и в библиотеку «Родник», – заключил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что Борис Елкин подвёл итоги 2023 года в сфере образования в Пскове.

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