Ремонт модельной библиотеки в Пскове находится в завершающей стадии

12:50, 18 июля 2023, ПАИ

Реализация ремонта библиотеки идёт на улице Розы Люксембург в Пскове в рамках национального проекта «Культура». На её месте появится современный Центр детского чтения, то есть модельная библиотека. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил глава города Борис Елкин.

«Это уже третий проект на территории города Пскова. Эти проекты себя уже зарекомендовали. И действительно, и ремонты, и создание нового книжного фонда позволяют почти полностью модернизировать наши городские библиотеки», – отметил Борис Елкин.

В рамках проекта в здании старой библиотеки проводят ремонт. Там же будет изменена планировка и установлено новое оборудование. Помимо этого, для учреждения закупят новые книги. «Что самое интересное – это [модернизация. – ПАИ] всегда делается в ярких красках, очень живо. Есть позитивный отклик от посетителей», – подчеркнул глава Пскова.

По его словам, ремонт в библиотеке находится в завершающей стадии. «В принципе осталось недолго. Мы стараемся такие вещи и всё, что связано с учебными процессами, проводить в каникулярный период, когда минимальное количество читателей», – сказал Борис Елкин.

Глава города подчеркнул, что к сентябрю ремонтные работы будут окончены. «В центре делаются современные зоны, добавляются мультимедийные элементы. В эту библиотеку приходит много жителей и детишек, буквально через дорогу находится школа. Некоторые даже на перемене бегают в библиотеку. Это позволяет дополнительно привлечь нашу молодёжь в такие места», – заверил Борис Елкин.

Напомним, в Пскове на данный момент две модельные библиотеки. Одна из них находится в Любятово, вторая – на улице Новосёлов. «У нас в городе много библиотек. Будем готовить заявки и принимать дальнейшее участие в рамках нацпроектов. До этого у нас это получалось неплохо. Будем дальше продолжать», – заключил глава Пскова.