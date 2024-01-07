Прорыв трубопровода произошёл на улице Коммунальной в Пскове

16:57, 07 января 2024, ПАИ

Прорыв трубопровода холодного водоснабжения произошёл в районе дома №12 по улице Коммунальной в Пскове сегодня, 7 января. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Из-за утечки отключена холодная вода в четырёх жилых домах. Три из них – №14, 14А и 16 – в ближайшие полчаса переключат на резервный источник, и подача холодной воды будет восстановлена. По поводу дома №12 вопрос переключения решается.

«Аварийная бригада Горводоканала уже на месте и устраняет последствия прорыва. Людей и техники на объекте достаточно. Для безопасного проезда транспорта залитый водой участок проезжей части посыпали песком. Время восстановительных работ уточняется», – заключил Борис Елкин.