Число пострадавших в ДТП в Новгородской области увеличилось до 16 человек

20:40, 08 января 2024, ПАИ

Число пострадавших в ДТП на трассе М-11 в Новгородской области увеличилось до 16 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Напомним, что в ДТП с участием 30 машин погибли четверо человек, в том числе один ребёнок. Затем стало известно, что число автомобилей, попавших в аварию, выросло до 50.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших, которых эвакуируют медики, в том числе на вертолётах.

Отмечалось также, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по факту массовой аварии на трассе М-11.