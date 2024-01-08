Число пострадавших в ДТП в Новгородской области увеличилось до 16 человек
Число пострадавших в ДТП на трассе М-11 в Новгородской области увеличилось до 16 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Напомним, что в ДТП с участием 30 машин погибли четверо человек, в том числе один ребёнок. Затем стало известно, что число автомобилей, попавших в аварию, выросло до 50.
Ранее сообщалось о 10 пострадавших, которых эвакуируют медики, в том числе на вертолётах.
Отмечалось также, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по факту массовой аварии на трассе М-11.
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