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Спорт

Умер легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр

Бывший немецкий футболист и тренер, двукратный обладатель «Золотого мяча» и один из трёх футболистов в истории, который смог стать чемпионом мира и в качестве игрока, и в качестве тренера, Франц Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет, сообщает РБК со ссылкой на DPA.

Отмечается, что спортсмен скончался 7 января в кругу семьи. Известно, что мужчина переносил операции на сердце, инфаркт глаза, страдал болезнью Паркинсона и деменцией.

Беккенбауэр – чемпион мира 1974 года, обладатель серебряной (1966) и бронзовой (1974) медалей мировых первенств, чемпион Европы 1972 года и вице-чемпион «Евро-1976». На протяжении карьеры он играл за «Баварию», «Нью-Йорк Космос» и «Гамбург». У него было прозвище Кайзер Франц.

18 декабря на 30-м году жизни скончался артист и танцор Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш из клипа группы Uno Little Big.

21 декабря в возрасте 94 лет скончался племянник генерального секретаря СССР Иосифа Сталина, ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев. Тело пенсионера нашли в квартире на Котельнической набережной вечером 20 декабря. По данным источника, смерть наступила по естественным причинам.

27 декабря не стало российского писателя и сценариста, заслуженного деятеля искусств Юрия Арабова. Ему было 69 лет.

31 декабря умерла ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков», заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова на 83-м году жизни.

3 января в возрасте 70 лет умер российский киновед, журналист, режиссёр и сценарист Пётр Черняев. Он работал в качестве кинокритика, был главным редактором журнала «Кино-глаз».

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