Умер легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр

20:57, 08 января 2024, ПАИ

Бывший немецкий футболист и тренер, двукратный обладатель «Золотого мяча» и один из трёх футболистов в истории, который смог стать чемпионом мира и в качестве игрока, и в качестве тренера, Франц Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет, сообщает РБК со ссылкой на DPA.

Отмечается, что спортсмен скончался 7 января в кругу семьи. Известно, что мужчина переносил операции на сердце, инфаркт глаза, страдал болезнью Паркинсона и деменцией.

Беккенбауэр – чемпион мира 1974 года, обладатель серебряной (1966) и бронзовой (1974) медалей мировых первенств, чемпион Европы 1972 года и вице-чемпион «Евро-1976». На протяжении карьеры он играл за «Баварию», «Нью-Йорк Космос» и «Гамбург». У него было прозвище Кайзер Франц.

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