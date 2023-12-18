Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Скончался танцор Дмитрий Красилов

Артист Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш из клипа Uno группы Little Big, скончался на 30-м году жизни, сообщает газета «Известия».

Скончался танцор Дмитрий Красилов. Фото из соцсетей артиста

По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Источник газеты сообщил, что 17 декабря Красилов уехал с работы из-за плохого самочувствия. Утром артист не отвечал на звонки. Тогда по адресу артиста вызвали скорую помощь и МЧС.

Дмитрий Красилов родился 22 июня 1994 года в Заринске Алтайского края. В 2020 году окончил факультет социально-культурных и информационных технологий Алтайского государственного института культуры. Получил известность благодаря участию в четвёртом сезоне шоу «Танцы» на телеканале ТНТ и съёмке в клипе на песню Uno группы Little Big.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 декабря 2023

Скончался танцор Дмитрий Красилов
18 декабря 2023

Восьмилетний ребёнок пропал в Великих Луках
18 декабря 2023

В Локнянском районе поезд сбил мужчину
18 декабря 2023

Около двух миллионов рублей отдали жители Псковской области мошенникам
18 декабря 2023

Великолучанина осудят за избиение знакомого посудой
18 декабря 2023

Житель Сибири обокрал спящего великолучанина на сто тысяч рублей
18 декабря 2023

Четыре года тюрьмы грозит великолучанке за серийную кражу из магазинов
17 декабря 2023

Водитель на автомобиле Hyundai вылетел в кювет на трассе Псков – Изборск

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...