Скончался танцор Дмитрий Красилов

19:49, 18 декабря 2023, ПАИ

Артист Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш из клипа Uno группы Little Big, скончался на 30-м году жизни, сообщает газета «Известия».

По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Источник газеты сообщил, что 17 декабря Красилов уехал с работы из-за плохого самочувствия. Утром артист не отвечал на звонки. Тогда по адресу артиста вызвали скорую помощь и МЧС.

Дмитрий Красилов родился 22 июня 1994 года в Заринске Алтайского края. В 2020 году окончил факультет социально-культурных и информационных технологий Алтайского государственного института культуры. Получил известность благодаря участию в четвёртом сезоне шоу «Танцы» на телеканале ТНТ и съёмке в клипе на песню Uno группы Little Big.