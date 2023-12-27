Умер сценарист Юрий Арабов

23:35, 27 декабря 2023, ПАИ

Российский писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств Юрий Арабов скончался в возрасте 69 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Арабов родился 25 октября 1954 года в Москве.

В 1980 году он окончил сценарный факультет ВГИКа, дебютировал в кинематографе фильмом «Одинокий голос человека». Арабов был соавтором Александра Сокурова, написал сценарии к 12 его фильмам, среди которых картины «Телец», «Солнце», «Фауст» и «Молох», за который Арабов получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 1999 году.

Арабов написал сценарии к более чем 30 проектам. Он также работал над фильмами «Юрьев день» и «Мысленный волк», над сериалом «Доктор Живаго» и другими.

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