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Происшествия

Умер сценарист Юрий Арабов

Российский писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств Юрий Арабов скончался в возрасте 69 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Арабов родился 25 октября 1954 года в Москве.

В 1980 году он окончил сценарный факультет ВГИКа, дебютировал в кинематографе фильмом «Одинокий голос человека». Арабов был соавтором Александра Сокурова, написал сценарии к 12 его фильмам, среди которых картины «Телец», «Солнце», «Фауст» и «Молох», за который Арабов получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 1999 году.

Арабов написал сценарии к более чем 30 проектам. Он также работал над фильмами «Юрьев день» и «Мысленный волк», над сериалом «Доктор Живаго» и другими.

15 декабря ушёл из жизни первый главный дирижёр симфонического оркестра Псковской областной филармонии, известный саксофонист, преподаватель музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств Аркадий Галковский.

17 декабря скончался кинорежиссёр Отар Иоселиани, а также участник первой советской экспедиции на Эверест Эдуард Мысловский.

18 декабря умер один из старейших священников Псковской епархии протоиерей Пётр (Кольцов). Отпевание отца Петра состоялось в храме Святителя Николая со Усохи города Пскова 19 декабря по окончании Божественной литургии. 18 декабря также скончался артист Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш из клипа Uno группы Little Big.

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