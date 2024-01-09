Первенство Псковской области по боксу пройдёт в Пустошке
23-е первенство Псковской области по боксу среди юношей и девушек 2008-2009, 2010-2011 годов рождения пройдёт в районном центре досуга Пустошки с 26 по 28 января. Об этом сообщается в группе спортшколы «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».
В соревнованиях примут участие команды городов и районов Псковской области. Первое и второе места турнира в каждой возрастной и весовой категориях наградят медалями и грамотами комитета по спорту Псковской области и Псковской областной федерации бокса.
Организаторы соревнований принимают заявки на участие до 19 января.
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